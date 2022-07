x x

MISINTO – Ospite a sorpresa per il gran finale della Misinto Bierfest che stasera ha visto chiudersi il grande evento che per dieci giorni ha fatto rivivere la tradizione e l’atmosfera delle feste della birra bavaresi. Oltre al sindaco Matteo Piuri e all’assessore regionale Fabrizio Sala, che hanno fatto sentire la propria vicinanza e il proprio sostegno ai volontari per tutta la durata dell’evento a concedersi un boccale di birra c’era anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Sotto al tendone del Mönchshof Stadl di via Marconi, alle 22, il pubblico ha assistito a uno spettacolo unico fatto di musica, colori, luci e sorprendenti effetti speciali. Il tutto per celebrare un’edizione speciale e davvero tanto attesa della Misinto Bierfest.

“Tornare a vivere la nostra festa dopo due anni di pandemia equivale davvero a un ritorno alla normalità – ha commentato negli uoltimi giorni Fabio Mondini, presidente di Gam E20 che ha aperto la serata – Una normalità straordinaria, fatta di amicizia, di convivialità, di solidarietà, di sorrisi e di vicinanza. E questa 25^ edizione della Misinto Bierfest ben rappresenta tutto questo”.

Tanti i presenti basti ricordare che tutti i posti su prenotazione sono andati sold out prima dell’inizio del weekend.

