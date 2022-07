x x

SARONNO – L’auto che esce dal distributore, lo scontro con una moto e il conducente che viene sbalzato oltre la sede stradale direttamente in un fossato. E’ quello che successo ieri, sabato 16 luglio, intorno a mezzogiorno in via Varese all’altezza del civico 2. La conducente, una ragazza svizzera al volante di una Polo, si è subito fermata ed ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce Azzurra e l’automedica da Como. Fortunatamente le condizioni del 17enne non sono parse gravi. Se l’è cavata con contusioni ed escoriazioni anche se è stato portato all’ospedale di Saronno per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Saronno che ha provveduto a deviare il traffico per permettere i soccorsi e a rilevare la posizione dei mezzi e tutti gli elementi utili per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Poche ore prima un altro 17enne, in sella ad uno scooter era stato vittima di un incidente in via Colombo.

