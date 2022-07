x x

SARONNO – E’ arrivato, dopo tante notte di lavoro, il lieto fine per la storia dei primi rospi smeraldini saronnesi. Un lungo lavoro notturno ha permesso ai volontari Enpa di salvare tutti i girini che si trovavano all’interno della fontana di via Primo Maggio. Si tratta di piccoli rospi smeraldini che ora sono stati portati in uno spazio sicuro.

La vicenda ha tenuto con il fiato sospeso i saronnesi per molte settimane da quando la primavera scorsa è comparsa nella fontana appena riqualificata un rospo smeraldino. Subito dopo si è scoperto che c’era un secondo esemplare ed anche dei girini. Enpa e la polizia provinciale hanno quindi impedito al Comune di ripulire e svuotare la fontana proprio per proteggere i futuro rospi che del resto fanno parte di una specie protetta dall’Unione Europea.

Quando la siccità e il caldo hanno messo a dura prova la sopravvivenza dei girini i volontari sono tornati al lavoro andando nottetempo alla fontana per recuperare i girini che avevano completato la metamorfosi per portarli in uno spazio sicuro dove potessero crescere. Tanti i saronnesi che si sono fermati, vedendo i volontari all’opera, per chiedere informazioni sull’attività in corso e avere informazioni sul futuro di quelli che ormai da girini si erano trasformati in rospetti.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn