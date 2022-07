x x

SARONNO – Ha scatenato non pochi commenti e reazioni il nuovo dosso di via Miola realizzato con un cantiere durato poco meno di una settimana.

Il nuovo dosso “rialza” l’attraversamento pedonale situato all’uscita della rotonda con via Bergamo su via Miola. E’ già stata fatta la segnaletica orizzontale e sono stati anche stati posizionati diversi cartelli provvisori per avvisare della presenza del rialzo.

Malgrado questo è sufficiente fermarsi per qualche minuto per vedere diverse auto, soprattutto tra quelle che arrivano dalla piscina lungo via Miola toccare col fondo dell’auto il dosso. Una criticità sollevata anche dai residenti: “E’ impressionante il rumore che arriva dalla strada senza contare chi inchioda all’ultimo minuto – scrive una saronnese a IlSaronno – spero che la situazione migliori nei prossimi giorni con la presenza del dosso perchè in caso contrario non sarà un miglioramento per la sicurezza”.

Anche centuari e scooteristi parlano di un dosso decisamente alto che qualche problema può crearlo soprattutto per la vicinanza con la rotonda.

