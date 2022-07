x x

ORIGGIO – Dopo i grandi successi a Cislago e Ceriano Laghetto, ha avuto luogo ieri sera la Notte bianca di Origgio dal titolo “Notte sotto le stelle”, l’evento si è sviluppato lungo via Dante, nel centro storico del paese, punto nevralgico del commercio origgese; i festeggiamenti, che sono iniziati alle 18, sono proseguiti fino alle 2 del mattino.

Tra le principali attrazioni presenti, sono da menzionare i gruppi di musica dal vivo che hanno intrattenuto i presenti: i Mamalover in Corte Fabbrica (Piazza adiacente a via Repubblica), e “Innocenti evasioni” in Piazza Immacolata, con un omaggio a Lucio Battisti.

All’incrocio tra via Dante Alighieri e via ai Boschi, ha avuto luogo un raduno di auto tuning promosso da “Et tuning club”, mentre davanti al bar Civico 1 si sono riuniti i membri del Vespa Club di Caronno Pertusella.

Ristoratori ed esercenti origgesi hanno come di consueto allestito i propri dehors all’esterno dei rispettivi locali, con street food e qualche dj set; panini e salamelle anche alla baita degli alpini.

L’evento ha avuto luogo con il patrocinio del Comune di Origgio in collaborazione con gli esercenti cittadini.

