SARONNO – Aumentano in tutta la zona i nuovi casi positivi a Coronavirus nella giornata di ieri. A Saronno sono +33 i nuovi positivi, a Tradate +38, a Caronno Pertusella +19, a Origgio +5. A Lomazzo, in provincia di Como, sono +4 i nuovi positivi. Più alti i numeri delle Groane: +39 a Cesano Maderno, +31 a Limbiate, +6 a Cogliate.

Ecco i numeri locali da inizio pandemia, fra parentesi il dato aggiornato all’altro ieri per un confronto:

Saronno 12.530 (12.497)

Tradate 6.174 (6.136)

Caronno Pertusella 6.906 (6.887)

Origgio 2.980 (2.975)

Varese 26.260 (26.197)

Busto Arsizio 26.203 (26.164)

Gallarate 16.480 (16.445)

Vedano Olona 2.742(2.740)

Nel Comasco:

Lomazzo 3.479 (3.475)

Nelle Groane e Brianza:

Cesano Maderno 13.467 (13.428)

Limbiate 12.161(12.127)

Cogliate 2.,976 (2.970)

Lazzate 2.721 (2.711)

Monza 41.316 (41.226)

Desio 14.092 (14.052).

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

17072022