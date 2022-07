x x

CARONNO PERTUSELLA – CISLAGO – ORIGGIO – UBOLDO – GERENZANO – C’è chi l’ha già firmato e chi anticipa la propria adesione che arriverà formalmente oggi. Su una cosa però i primi cittadini del Saronnese sono tutti concordi nell’invitare il presidente del consiglio dei Ministri a restare alla guida del Paese condividendo l’appello lanciato ieri, 16 luglio, dai primi cittadini di Firenze, Venezia, Milano, Genova, Bari, Bergamo, Pesaro, Asti, Torino, Ravenna e Roma.

“Non mi piacciono particolarmente questo genere di iniziative – spiega Evasio Regnicoli primo cittadino di Origgio – ma sono favorevole a questo appello a Draghi che credo sia il miglior presidente del consiglio dei ministri possibili”.

“Convido l’appello dei sindaci – la presa di posizione di Luigi Clerici di Uboldo – domani mi attiverò per la firma ufficiale”.

Rilancia l’appello come primo cittadino di Cislago anche Stefano Calegari ed anche da Stefania Castagnoli (Gerenzano) e da Marco Giudici (Caronno Pertusella) arrivano un sostegno senza se e senza ma.

Nelle ultime ore era arrivato anche la condivisione del primo cittadino di Saronno Augusto Airoldi.

