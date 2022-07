x x

SOLARO – Si terrà domani alle 10, l’incontro per definire il futuro dell’ex polveriera di Solaro, sede del parco delle Groane e della Brughiera Briantea.

L’incontro sarà pubblico, e si tratterà di un seminario di studi per la presentazione dei progetti per la riqualificazione dell’area della polveriera di Solaro. L’evento è organizzato dall’ente parco in collaborazione con il Politecnico di Milano, interverrà infatti, a seguito di Emiliano Campi, presidente del parco e Mario Roberto Girelli, direttore del parco, Alessandro Bianchi, docente dell’ateneo milanese, appartenente al dipartimento di architettura e studi urbani.

La conferenza verterà principalmente su temi riguardanti la tutela e la valorizzazione delle risorse paesistiche e ambientali del parco, oltre appunto alla riqualificazione dell’area della sede del parco.

Come preannunciato, l’incontro si svolgerà domani nei locali della sede del parco in via della polveriera 2 a Solaro, il programma della giornata prevede la registrazione dei partecipanti 20 minuti prima dell’inizio della conferenza, previsto per le 10, l’incontro durerà fino alle 13 circa.

Per ulteriori informazioni: [email protected] o chiamare il numero 02-9698141

