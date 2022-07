x x

ORIGGIO – L’auto ha seri danni nella parte anteriore ma fortunatamente il conducente un 18enne è praticamente illeso. E’ il bilanico dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio, per la precisione intorno alle 17, in via Bianchi ad Origgio.

Del sinistro si sta occcupando la polizia locale del comandante Alfredo Pontiggia che ha effettuato i rilievi subito dopo lo scontro. A chiamare la polizia locale alcuni passanti. Il ragazzo era comunque sceso da solo dalla vettura provato ma illeso. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo avrebbe perso il controllo della vettura che stava guidando a causa di un colpo di sonno.

La polizia locale ha rilevato anche i danni alla recinzione contro cui è andata a sbattere la vettura.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn