x x

SARONNO – Sono ancora tutte da chiarire le cause del sinistro avvenuto alle prime ore del mattino di domenica in via Sevesi al quartiere Prealpi. Teatro dell’incidente il primo tratto dell’arteria nei pressi dell’intersezione con via Monte Pasubio. Come detto le cause non sono ancora state rese note ma la certezza è che una vettura abbia perso il controllo finendo fuori strada contro un ostacolo. E’ escluso al momento il coinvolgimento di altri veicoli o persone. Le ipotesi al momento sono quelle di un malore o di un attimo di distrazione, magari un colpo di sonno considerando che il sinistro è avvenuto poco dopo le 3 del mattino.

Il botto ha svegliato e attivato i residenti che hanno messo in moto la macchina dei soccorsi sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella che dopo le prime cure sul posto ha portato all’ospedale di Saronno il ferito un 83enner.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Saronno che si sono occupati di effettuare i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn