x x

SOLARO – LIMBIATE – CERIANO – COGLIATE Sono stati avviati nel pomeriggio di martedì 12 luglio i servizi straordinari di controllo del territorio delle polizie locali dei comuni di Limbiate, capofila del progetto, Solaro, Ceriano, Cogliate e Bovisio Masciago. Il piano prevede un finanziamento regionale di 40mila euro per la realizzazione di progetti finalizzati ad ottenere più alti standard di sicurezza per i cittadini attraverso l’incremento dei servizi aggregati tra diversi comandi. L’iniziativa prevede l’impiego delle forze di Polizia locali nell’intento di ottenere un presidio del territorio più incisivo e costante, attraverso il coordinamento continuativo delle risorse.

Il piano mira a migliorare la tutela della sicurezza di una popolazione residente di quasi 80mila abitanti, attraverso l’attività di prevenzione e controllo delle aree del Parco Groane e circostanti, al fine di contrastare il fenomeno di vendita e consumo di sostanze stupefacenti e di tutte quelle attività illecite riflesse. Proprio come la precedente e prolifica esperienza degli ultimi mesi del 2021, il programma si svilupperà in una serie di servizi settimanali diurni a centrale operativa unificata, con presenza e presidio delle zone naturalistiche e delle strade di competenza. Si tratta di aree dove è stata accertata la presenza di spaccio, attività che si intreccia con ulteriori ambiti di rischio che riguardano microcriminalità, abusivismo, danneggiamenti e pericolo incendi. L’obiettivo primario è quello di intensificare il controllo del territorio in corrispondenza delle vie d’accesso al Parco delle Groane, attraverso un modello di sicurezza che prevede presidio costante e controlli di Polizia Stradale.

“Occuparsi di sicurezza – spiega l’assessore Christian Talpo, assessore alla Polizia Locale – significa anche cercare di dotare dei mezzi consoni le forze del territorio. Come Amministrazione abbiamo deciso di contribuire sostenendo apertamente, sin dai primi passi, il progetto che ha portato alla creazione di questa iniziativa di servizi aggregati con altri Comuni del territorio perché pensiamo con un costante presidio dei punti sensibili sia il punto di partenza per una sicurezza diffusa. L’esperienza è stata positiva in passato e lo sarà nuovamente per questa seconda serie di pattugliamenti straordinari”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn