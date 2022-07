x x

SARONNO – “Mai vista tanta violenza in città! La causa? Troppa tolleranza e incapacità di affrontare energicamente il problema sicurezza”: a parlare è Paolo Bocedi, riferendosi ai recenti fatti di cronaca, furti e rapine, avvenuti a Saronno.

Come ricorda Bocedi, artigiano locale e presidente nazionale dell’associazione antiracket Sos Italia libera “la commissione comunale sicurezza non viene convocata da oltre un anno perchè chi ha la delega alla sicurezza non lo ritiene necessario. Peccato! Le proposte del presidente Doninelli, comandante della polizia municipale di Cogliate, e modestamente anche le mie che della commissione faccio parte, dovrebbero essere almeno ascoltate. Comunque non giratevi dall’altra parte quando accadono fatti criminali: la legalita’ di solito non è un optional ma un dovere morale di tutti”.

