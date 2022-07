x x

BREGNANO – Il paese di Bregnano ricorda la figura di Paolo Borsellino, nel trentennale della strage di via D’Amelio, avvenuto il 19 luglio 1992.

Martedì 19 luglio alle 18 nel parcheggio di via Garibaldi sarà inaugurata una targa commemorativa dedicata a Paolo Borsellino, alla presenza dei rappresentanti dell’associazione “Sicuramente impresa”, dei sindaci del Comitato 5 dicembre ed altre autorità. “Il contrasto all’infiltrazione delle mafie nei nostri territori, è un valore e un impegno da condividere: per questo le associazioni e tutti cittadini sono invitati a presenziare all’evento” dicono dall’Amministrazione civica bregnanese.

(foto: una precednte cerimonia a Bregnano col sindaco Elena Daddi)

