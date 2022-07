Calcio 3′ categoria, tutte le novità in casa Dal Pozzo

CERIANO LAGHETTO – Per la prossima stagione in Terza categoria la Frazione calcistica Dal Pozzo ha già le idee chiare. “Il mese di luglio è il mese dei movimenti, delle conferme, delle novità. In attesa di altre buone nuove, tenetevi pronti, iniziamo a darvi in pasto le prime informazioni sulla rosa della prima squadra per la stagione 2022-23” dicono i dirigenti della società gialloverde rivolgendosi ai molti tifosi.

La guida tecnica è affidata a mister Simone Franco, vice-mister Alessandro Carenza, preparatore portieri Paolo Sartorio. Oltre a queste tre figure in campo tun gruppo di dirigenti accompagnatori composto da Alessio Ranieri, Alberto Nardo e Matteo Mantegazza.

I confermati

Ma veniamo ora ai giocatori. Prima di tutto le conferme:

Algeri Paolo

Arrighi Andrea

Barzanò Mirko

Borgatti Giaele

Borghi Davide

Cusato Edoardo

Daga Marco

Defendenti Simone

Dezio Francesco

Osculati Beniamino

Pertile Ivan

Zraidi Hamza

I nuovi acquisti

A questi si aggiungono coloro che vedete in foto, alcuni sono graditi ritorni, altri invece nuovi innesti:

Caldart Matteo, centrocampista classe 2003

Ferrario Cesare, difensore classe 1986

Gueye Abdou Karim, attaccante classe 2000

Guida Andrea, esterno classe 1996

Panico Davide, attaccante classe 1995

Pietrzyk Luigi, attaccante classe 1990

Sevesi Paolo, centrocampista classe 1984

Tomasoni Matteo, centrocampista classe 1997

“Ma la macchina organizzativa non si ferma, e da qui a inizio preparazione avremo qualche ulteriore innesto da presentarvi. Nel frattempo attendiamo dalla Federazione le date di inizio Coppa e campionato. Tra poco più di un mese prenderà avvio la nostra ottava stagione, e qualora non si fosse capito siamo carichi a molla!” dicono dal club.

