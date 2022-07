x x

CARONNO PERTUSELLA – La Sc Caronnese “è lieta di dare il benvenuto ad Umberto Vingiano.

Centrocampista classe 1996, Umberto arriva in rossoblù dopo la vittoria del campionato di Serie D con la maglia del Sangiuliano City. Dove ha collezionato 16 presenze, tra campionato e Poule Scudetto. In Lombardia ha vestito anche le maglie di Folgore Caratese (due stagioni), Varese e Seregno, mentre nel suo curriculum ha esperienze con Chions, Pro Settimo Eureka e Sporting Bellinzago. Anche qui vincendo il campionato, nella stagione 2015/2016.

Giocatore che predilige giocare davanti alla difesa, Vingiano è in realtà un centrocampista polivalente in grado di ricoprire tutti i ruoli in mediana. “Benvenuto in maglia rossoblù, Umberto” dicono i dirigenti del club di Caronno Pertusella.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: Umberto Vingiano con la maglia della Caronnese)

19072022