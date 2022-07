Consiglio comunale su caso Rodari, nuove polemiche: “Convocato tardivamente per i cittadini”

SARONNO – Consiglio comunale sul caso dei 4 milioni di euro “persi” dal Comune per costruire la nuova scuola elementare “Rodari” di via Toti: oggi in Municipio Alberto Paleardi, storico esponente della politica saronnese, ha depositato in Comune una missiva per sottolineare come la notizia della riunione consigliare, prevista giovedì, sia stata data tardivamente ai saronnesi.

“Non si può non ravvisare, in base al regolamento del consiglio comunale dove all’articolo 33 recita che “l’avviso di convocazione è pubblicato sul sito web del Comune per cinque giorni precedenti quello della riunione”, la tardiva pubblicazione sul sito del Comune in occasione della convocazione del consiglio inerente la discussione delle risultanze della commissione di inchiesta sulla Rodari la cui pubblicazione sul sito è avvenuta domenica 17 luglio, cioè soli 4 giorni prima del consiglio comunale”.

Inoltre, prosegue Paleardi,” sempre il 17 luglio sulle bacheche pubbliche era esposto un manifesto che faceva riferimento alla riunione del consiglio comunale del 4 luglio. Ciò appare in contrasto con il regolamento comunale, e si appalesa come un atto che mina la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa della città. Tutto ciò ulteriormente aggravato dal fatto che le delibere di consiglio comunale vengono pubblicate mediamente con oltre un mese e mezzo di ritardo rispetto alla loro discussione ed approvazione, con conseguente dilatarsi delle tempistiche di eventuale impugnazione da parte degli interessanti tale de rendere di fatto “rischiosa” l’attività amministrativa nel lasso di tempo in questione maggiorato dalla tempistica che si ha per l’impugnativa come per la delibera della costituzione della commissione di inchiesta sulla Rodari è impugnabile fino alla data del 3 settembre”.

Per chiarire l’accaduto in relazione alla perdita del maxi finanziamento era stata allestita una commissione consigliare, ed ora si devono discutere gli esiti degli approfondimenti compiuti.

(foto dall’alto: manifesto convocazione consiglio comunale, l’attuale scuola Rodari ed Alberto Paleardi)

19072022