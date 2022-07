x x

SARONNO – Il museo dell’Industria e del Lavoro resta al passo coi tempi: da mercoledì, in occasione della giornata mondiale dedicata al disegno industriale, al Mils sarà possibile visionare la mostra “Importanti esempi di industrial design a Saronno”.



Tre prodotti di marchio “made in Saronno” sono il pezzo forte della mostra: la radio Phonola modello 547 con design realizzato da Livio e Pier Giacomo Castiglioni e da Luigi Caccia Dominioni nel 1940, l’auto Cemsa fl1 progettata dall’ingegner Antonio Fessia e con carrozzeria ideata da Nuccio Bertone nel 1946 e il televisore Phonola modello 2118, noto an che come “il Marziano”, con de sign realizzato da Sergio Berizzi, Cesare Butté e Dario Montagni nel 1956.

Tre modelli di design unici tutti di casa saronnese: la Cemsa f11 fu innovativa per il design di parafango integrato alla carrozzeria, ma può raccontare una storia sfortunata; la radio fu uno dei 10 oggetti che hanno rivoluzionato a storia del design italiano secondo Ad Architectural Digest del 28 ottobre 2020, grazie alla sua particolare forma e alla realizzazione in bachelite e non in legno. Un modello raro, invece, “il Marziano”, che accomuna solo tre musei al mondo: il Moma di New York, il museo del design italiano a Milano e, ora, grazie a questa mostra, il Museo delle industrie e del Lavoro a Saronno.

L’allestimento potrà essere visitato fino al 21 novembre, giornata mondiale della televisione. Nel mese di luglio, il Mils è aperto il giovedì dalle 14.30 alle 16.30, il sabato dalle 15 alle 18, la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30.

