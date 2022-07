x x

SARONNO – “I cantieri sono partiti quando avevamo detto, ossia nel giro di poche settimane dall’incontro coi saronnesi. Avevamo detto ai saronnesi che speravamo che l’intervento potesse terminare prima della pausa di agosto ma non siamo in grado di assicurarlo perchè ci sono, come ahimè avevamo ipotizzato, delle lentezze nella consegna dei materiali”.

Sono le parole di Augusto Airoldi sindaco di Saronno che spiega come mai, probabilmente, il cantiere di piazza De Gasperi quello per la posa della nuova illuminazione e delle nuove telecamere non sarà ultimata prima della pausa estiva dei cantieri.

“La situazione nazionale e internazionale, il superbonus 110% che sta impazzando a Saronno come altrove crea tutta una serie di problemi alle aziende che fanno lavori edilizi e simili anche perchè i materiali oltre ad essere esplosi dal punto di vista dei costi sono consegnati con ritardo”.

Ma a che punto è il cantiere? “Sono stati stesi i cavi nei cosidetti cavidotti. (Abbiamo voluto per eliminare i cavi elettrici a vista che dal punto di vista estetico stava male). Siamo in attesa che la ditta consegni i pali per installare l’illuminazione a led e le telecamere. Probabilmente i pali arriveranno prima di Ferragosto ma le telecamere saranno messe a settembre”.

(foto archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn