CISLAGO – Sabato 9 luglio si è svolta a Cislago la Notte bianca, sotto il coordinamento del Distretto del commercio Antiche Brughiere ed il Comune di Cislago, riscuotendo un enorme successo. Protagoniste della serata, insieme alle leccornie preparate dagli esercenti dei negozi del paese, sono state sicuramente le fontane danzanti, che hanno incantato il pubblico con giochi di luce e coreografie di getti d’acqua.

L’amministrazione sottolinea quanto si tenesse a non sprecare acqua potabile, è stata quindi raccolta la disponibilità della società Georisorse, che ha messo a disposizione l’acqua del piccolo lago situato all’interno della loro cava, che, essendo acqua di prima falda non è potabile; successivamente l’impresa Simeoni ha permesso il trasporto con una loro cisterna, al termine dello spettacolo l’acqua è stata ricaricata per essere utilizzata per irrigare.

La partecipazione è stata massiccia, sia da parte dei cislaghesi sia dai cittadini dei paesi limitrofi; grazie alla disponibilità delle forze dell’ordine e della protezione civile l’evento si è svolto in sicurezza, lasciando poi il paese pulito ed in ordine.

(foto: fontane danzanti)

