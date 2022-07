x x

GERENZANO – L’altra sera si è svolta la presentazione dei calciatori che andranno a comporre la rosa della Gerenzanese per l’inizio della nuova stagione in seconda categoria, a presenziare anche persone di spicco dell’amministrazione come il neo sindaco della città di Gerenzano, Stefania Castagnoli, gli assessori Emanuele Pini e Monica Mariotti che hanno espresso un parere positivo rispetto all’operato della società andando anche ad annunciare lo stanziamento di fondi, circa 160 mila euro, per ristrutturare la copertura del campo di calcetto danneggiata dal vento.

La rosa della squadra 2022-2023

Alla squadra di mister Alessandro Amato sono stati aggiunti nuovi innesti che hanno soddisfatto la società e che hanno permesso di amalgamare talenti giovani con calciatori di esperienza. Ai già presenti nella scorsa stagione: Lorenzo Boeri, Diego Cattaneo, Samuele Daga, Lorenzo Di Lio, Fabio Forliano, Andrea Franchi, Federico Gambino, Simone Girola, Andrea Gorgoglione, Sebastian Quici, Stefano Rampoldi, Nicola Restelli, Luca Rimoldi, Riccardo Spitalieri, Angelo Sponsale, Giuseppe Viola, Marco Zaffaroni.

Si sono aggiunti (rappresentati nella foto): Badji Lamine, Davide Boccaletti, Bogdan Ciuciu, Daniele Geron, Marco Grassi, Gabriele Morandi, Saverio Ranieri, Pietro Vergani, Cristian Zucchella.

A completare lo staff l’allenatore in seconda Antonio Armaroli, il preparatore atletico Alessandro Mangione, il preparatore dei portieri Marco Milovino, massaggiatore sportivo Luca Ceriani, direttore sportivo Guido Gorla ed infine il dirigente responabile Stanislao Responsale.

Una piacevole serata che segna l’inizio di una stagione e che fa ben presagire per le ambizioni della squadra di Gerenzano.

