SARONNO – Il Fbc Saronno sta risistemando il malconcio centro sportivo Matteotti, che era talmente malridotto da fare temere che non arrivasse l’omologazione per la prossima stagione. Il nuovo presidente del club calcistico, Francesco Gravina, col direttore generale Marco Proserpio aveva recentemente espresso preoccupazioni al riguardo, dopo avere visionato la struttura comunale, da molto anni “casa” del settore giovanile biancoceleste. Ora,. mentre proseguono i contatti col Comune per valutare interventi e progetti di globale risistemazione, al centro Matteotti di via Sampietro già fervono i lavori: gli incaricati del Fbc si stanno infatti occupando del maquillage dell’area spogliatoi, con una bella riverniciatura e manutenzioni varie, che riguardano anche la recinzione, per fare trovare l’impianto pronto alla prossima stagione.

Il Fbc Saronno intende anche rifare l’area-bar, oggi ospitata da un prefabbricato (tra l’altro più volte preso di mira dai ladri, anche di recente) e che sarà sostituita da un bello ed accogliente chalet di legno.

