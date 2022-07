Incendio, i rifiuti di Tradate hanno ripreso a bruciare. Nuovo intervento dei vigili del fuoco di Saronno

x x

TRADATE / SARONNO – Dopo quello di settimana scorsa che aveva mobilitato diverse squadre dei vigili del fuoco della zona, compresi quelli di Saronno, proprio i pompieri saronnesi ieri sono dovuti tornare nella ditta tradatese di via Piave, che si occupa del trattamenti di rifiuti (scarti del compostaggio) dove aveva ripreso ad uscire fumo dal materiale che si trovava nel cortile. I pompieri hanno raffreddato i rifiuti e spento l’incendio e poi si sono occupati di smassare le ceneri. La situazione è stata quindi posta sotto controllo da parte dei vigili del fuoco.

(foto: i vigili del fuoco di Saronno ieri di nuovo a Tradate)

20072022