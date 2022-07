x x

SARONNO – Nell’area della stazione ferroviaria centrale di Saronno, in piazza Cadorna, i passanti sono quasi “abituati” ai momenti caldi, e non solo per la canicola di questo periodo: le prodezze di ubriachi e balordi si ripetono spesso ed altrettanti spesso comportano l’intervento di forze dell’ordine e mezzi di soccorso. Ma quel che è successo nella tarda mattinata di ieri, alle 11, è apparso a molti decisamente insolito. Ad accapigliarsi nell’area limitrofa allo scalo di Trenord stavolta erano due donne di una “certa età”. Sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale, con gli agenti che hanno fatto da “pacieri”, ed è arrivata anche l’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo che ha medicato direttamente sul posto una delle due donne, di 63 anni. Non è stato necessario portarla in ospedale.

A quanto pare all’origine di questo episodio una discussione, degenerata ed avvenuta fra conoscenti, questioni personali.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

20072022