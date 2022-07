x x

LAZZATE – Dal 29 al 31 luglio e dal 5 al 10 agosto è pronto a tornare uno degli eventi più attesi e amati del territorio brianzolo ovvero “Vacanze nel Borgo”, organizzato dal Comune di Lazzate in collaborazione con l’Associazione Borgo in Festa e con il patrocinio della provincia di Monza e della Brianza.

L’evento, divenuto una lieta abitudine per migliaia di persone, torna dopo le difficoltà cagionate dall’emergenza pandemica. E’ giunto alla diciassettesima edizione: a Lazzate, per una decina di giorni, il borgo si trasformerà in un organizzato e colorato villaggio-vacanze. Il grande ristorante all’aperto, l’area gonfiabili coi giochi d’acqua per i bimbi, la “piazza danzante”, i laboratori per i piccoli, saranno i punti di forza della kermesse pronta nuovamente a richiamare migliaia di persone anche da fuori provincia. Gli ingredienti di questo “miracoloso” successo sono quelli che i cittadini e “i turisti” si aspettano ogni anno: tutti i giorni alle ore 15 è prevista l’apertura dell’area gonfiabili presso la piazzetta Don Antonio Galli e alle ore 19 l’apertura del Ristorante all’aperto in Piazza Giovanni XXIII. Non mancheranno i balli e l’animazione oltre alla gettonatissima baby dance dalle 20.30 in piazza Giovanni Paolo.

Come sempre, di altissima qualità la proposta della cucina del grande ristorante in piazza. Qui la ristorazione sarà disponibile tutte le sere, per cena, dalle ore 19 e si consiglia, vista la consueta massiccia affluenza, la prenotazione on-line attraverso il sito web dedicato

www.vacanzenelborgo.com. Pizzoccheri, spaghetti allo scoglio, fritto misto e carne alla griglia solo alcune delle tante proposte. Grande varietà di proposte per i più piccoli: per loro i laboratori creativi si preannunciano interessanti e coinvolgenti. “La grande macchina

organizzativa è pronta dopo due estati complicate. Ci attendiamo un’edizione ancora migliore delle precedenti per un evento che è un’eccellenza del nostro territorio. Grazie sin d’ora alle decine di volontari coinvolti in questa festa amatissima da Lazzatesi e non” ha dichiarato il sindaco Loredana Pizzi. Tutti i dettagli dell’ampio programma su www.lazzate.com

(foto d’archivio)

