x x

SARONNO – Durante l’incontro di ieri sera dedicato alla due nuove piste ciclabili in arrivo l’assessore alla Viabilità Franco Casali ha risposto ai dubbi e alle critiche dei saronnesi sul nuovo dosso di via Miola.

Il dissuasore è stata posizionato nell’ultima settimana ed ha provocato molte critiche sul fronte dell’altezza ma anche delle posizione, troppo vicina alla rotonda con via Bergamo.

Nel corso della serata il tema è stato affrontato durante il dibatto con i cittadini quando Casali ha spiegato: “Per il dosso di via Miola so che ci sono state critiche. E’ necessario mantenere determinati dislivelli e così abbiamo fatto. C’è la segnalazione del dosso ma anche un limite di velocità che va rispetto. Non si può andare incontro alel esigenze di chi non segue le regole”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn