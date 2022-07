x x

SARONNO – Poche presenze malgrado il tema sia di interesse per l’intera città e il primo incontro con il quartiere avesse realizzato un sold out ma soprattutto tanti dubbi e perplessità sulla portata degli interventi e sull’impatto delle scelte di realizzazione per il quartiere.

La serata di ieri sera sulle ciclabili in fase di realizzazione in città non sono mancati momenti di tensione e comunque di una sorta di amarezza di fondo per la scelta di organizzare l’evento in un momento che riduceva anziché aumentare le possibilità di partecipazione. Basti dire che per il primo incontro organizzato al quartiere Palaexbo erano presenti diversi consiglieri comunali ed esponenti politici anche residenti nella zona mentre ieri sera la presenza del mondo politico era ridotta all’Amministrazione

Sono stati spiegati i due interventi volti a realizzare piste ciclabili che collegheranno Saronno con Solaro e con Caronno Pertusella. Sono interventi di cui si parla da anni, la progettazione è inserita nel progetto della ciclo metropolitana saronnese, su cui l’Amministrazione Airoldi ha fatto delle modifiche.

“Non ha senso fare ciclabili spezzettate – ha esordito l’assessore alla Mobilità Franco Casali presente coi colleghi ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli e Alessandro Merlotti poi raggiunti dal sindaco Augusto Airoldi – ma ora è il momento di fare collegamenti. Si potrà andare dalla stazione a Solaro, si spera anche fino al Parco Groane, in sicurezza. Siamo attesa di avere la Saronno-Seregno (ossia l’uso come percorso ciclopedonale la massicciata dell’ex tratta ferroviaria che corre nel cuore del quartiere ndr) abbiamo avuto una bozza di comodato d’uso di Ferrovie Nord per il polo stazione. Prevede di fare una ciclabile sull’asse esterna della Ferrovia e arriva verso il Santuario, un’altra ciclabile verso l’autosilo di via Milano”.

Garantita l’attenzione al verde: “Abbiamo completato con gli uffici tecnici la progettazione di queste due piste ciclabili, un passo avanti. Abbiamo introdotto con via Roma standard nuovi, mai utilizzati prima, rispettando le piante.”

L’intervento di via Milano porterà dalla Ztl a Caronno Pertusella anche in chiave di fornire un collegamento sicuro: “Al momento è stato finanziato solo il tratto che modifica le pendenze del sottopassaggio di via Milano, ma già stiamo cercando i soldi per il prossimo tratto, che si estende verso il comune. La situazione attuale prevede una pendenza elevata del sottopasso attuale, la nuova realizzazione prevede una pendenza più dolce del sottopasso e i ciclisti e pedoni utilizzeranno la stessa struttura senza gradini che costituiscono un pericolo”

Più complesso e controverso il tratto di via Roma: “Cosa abbiamo fatto rispetto al progetto di massima di qualche anno fa? Abbiamo cambiato il percorso visto che quello previsto avrebbe portato ad una progettazione non sicura, ma anche dei costi superiori”. In sostanza la ciclabile partirà da via Roma intersezione con via Miola correrà sul lato nord (dove ci sono i parcheggi e le attività commerciali ndr) fino all’altezza della parrocchia della Regina Pacis. Qui entrerà in via Vecchia per Solaro dove ci saranno i parcheggi sul lato nord, due corsie di 30 chilometri all’ora in convivenza biciclette e auto.

Proprio su questo fronte ci sono state notevoli rimostranze da parte dei presenti sul tema dei parcheggi e sulle scelte della nuova ciclabile soprattutto per via Milano sono state poi richiesti interventi per via Marconi dove l’Amministrazione ha detto di essere all’opera per un ripensamento dei sensi unici.

