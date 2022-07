x x

HENSHEDE – All’Europeo under 15 ad Enshede in Olanda all’Italia serviva una reazione, e la reazione è arrivata. Una Italia più concentrata e fiduciosa nei propri mezzi non lascia giocare la Croazia e si impone vincendo per 24-0 al terzo inning grazie a tredici valide, tra cui un fuoricampo interno, che sembrano sciogliere finalmente un attacco che poco ha convinto nelle due partite precedenti. Dopo aver calmato e incoraggiato la squadra nel post-partita di Repubblica Ceca-Italia, lo staff azzurro compie cambiamenti rispetto alla partita del mattino. In pedana spazio a Giulia Squalizza, che controlla senza difficoltà il lineup croato imponendosi con sei strikeout senza permettere arrivi in base per tutte le tre riprese giocate.

Fra le protagoniste la saronnese Mirta Anselmi (foto, credit: LG-FIBS) protagonista di un 3-3 con 4 punti battuti a casa contro la Croazia.

In precedenza non il risultato sperato per la nazionale italiana di softball U15 che nella mattina di Enschede è stata costretta ad arrendersi al cospetto della più forte Repubblica Ceca con il risultato di 10-0 al quarto inning. Partita in salita sin da subito per l’Italia che nel primo inning ha sofferto la superiorità della lanciatrice ceca Nikola Skardova – superiorità ripetuta per altre due riprese – brava nel completare un veloce “uno, due, tre inning” in pochi lanci.

