SARONNO – L’Agenzia di tutela della salute, Ats dell’Insubria (che ha competenze anche su Saronno oltre che su parte del Varesotto e sul Comasco) ha rilevato, in data odierna, un guasto elettrico, che ha causato una problematica hardware ad alcuni apparati centrali dei sistemi informativi. “Alcune funzionalità aziendali, come l’accesso al sito istituzionale, alla posta elettronica e al call center covid, risultano momentaneamente non utilizzabili – riferiscono dall’ente – Ats Insubria, nello scusarsi per gli eventuali disagi alla cittadinanza, informa che i tecnici dell’Agenzia sono al lavoro per ripristinare, nel più breve tempo possibile, i sistemi”.

(foto: uffici locali di Ats)

21072022