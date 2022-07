x x

SARONNO – Con un video condiviso su Facebook, l’ex assessore ai Lavori Pubblici, ora presidente di Obiettivo Saronno, ha deciso di lanciare un messaggio alla città rimarcando il proprio impegno per Saronno e quello della civica viola.

Il focus del video è, però, la commissione d’inchiesta sui fondi persi per la nuova Rodari. Novella Ciceroni parte con il rammarico per la scelta di non tenere il consiglio comunale di stasera in presenza: “Molti cittadini saronnesi e anche io avremmo voluto essere in presenza per vedere in faccia i consiglieri”. Ma sul tema della trasparenza fa un passo avanti e chiede che sia resa pubblica la video registrazione della audizione durante la commissione: “Ho accettato che la mia audizione, durata circa due ore, fosse registrata per avere la possibilità di condividere con i cittadini quanto ho detto in modo molto immediato e trasparente”.

Ma non solo. Ciceroni si rende disponibile a rendere pubbliche le mail su questo tema arrivate al suo account di posta istituzionale: “Può essre utile ai cittadini che vogliano togliersi qualche dubbio. Darò volentieri il mio consenso anche perché vi ha avuto accesso qualcuno anche senza il mio consenso”.

Novella Ciceroni annuncia anche una querela penale e un’azione per il danno d’immagine per le violazioni al suo account di posta elettronica al termine del suo mandato da assessore: “E’ una querela che non solo mi costa in termini economici e di tempo, ma è un atto doveroso a garanzia della sicurezza di ogni cittadino perché azioni simili non possano essere reiterate. Spero che questa azione sia di esempio per il perseguimento della verità e della giustizia e della buona politica, quella del fare a scapito della politica denigratoria”.

