CASALZUIGNO – “L’altro ieri, nella suggestiva cornice di Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno, una bellissima serata di festa con tanti amici e tanto entusiasmo per dire grazie a tutti gli straordinari volontari di Protezione civile che con professionalità e senso del dovere hanno lavorato senza sosta per mettere in sicurezza il territorio duramente colpito dalla forte alluvione del 5 giugno scorso”. A parlare dell’appuntsmento che si svolto nella piccola località del Varesotto è la vicepresidente del consiglio regionale della Lombardia, Francesca Brianza, esponente della Lega di Venegono Superiore.

Prosegue Brianza: “Regione Lombardia sarà sempre al vostro fianco per sostenervi e, attraverso i bandi, per aiutarvi a mantenere quello standard di eccellenza che costituisce una garanzia per tutti i cittadini”.

(foto: un momento della serata, a sinistra Francesca Brianza)

21072022