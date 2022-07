x x

SARONNO – Fra Saronno, Tradate e circondario qualcosa si sta muovendo sotto il profilo dell’occupazione e l’arrivo di nuovi punti vendita di grandi gruppi sta portando a richieste di personale. Arcaplanet (pet care), in particolare, arriva con nuovi negozi a Tradate e Cislago: complessivamente si tratta di 1500 metri quadrati più parcheggio, ed è prevista l’assunzione di 8 persone. A Tradate il negozio è in via della Fornace Cortellezzi mentre a Cislago in via Cesare Battisti.

A Cislago a settembre apre il nuovo ristorante Burger King lungo l’ex statale Varesina, ed anche lì sono aslla ricerca di giovani e meno giovani che vogliano entrare nello staff, in questo è possibile inviare la propria candidatura agli indirizzi email: [email protected] oppure [email protected]

Queste solo alcune delle proposte di lavoro nella zona.

A Origgio assume Amazon per il proprio centro di smistamento che si trova alla periferia del paese: tramite un annuncio su Adecco si cerca un magazziniere, a tempo indeterminato, a 1680 euro al mese; mentre la filiale di Saronno di una società farmaceutica cerca un “warehouse operator” esperto come mulettista e magazziniere. Sempre a Saronno una ditta nel settore alimentare cerca un magazziniere, un’altra un operatore di linea con muletto, un gruppo internazionale un montatore meccanico. E in una Saronno dove hanno aperto molti supermercati non poteva mancare una offerta anche da questo settore, come “addetto al banco gastronomia”. Si cercano anche impiegati e contabili: solo sul sito di Adecco e solo per Saronno si contano 14 proposte di assunzione; 4 a Caronno Pertusella; 1 a Gerenzano; 3 a Origgio e 1 a Uboldo.

