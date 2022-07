x x

SARONNO – L’appuntamento di oggi con la rassegna di concerto Music express è dedicato al jazz, ad esibirsi sarà il “Mauro Reina trio”. E’ il penultimo evento previsto per l’estate, nell’ambito di questa manifestazione: il prossimo sempre di giovedì, il 28 luglio, con la musica tradizionale irlandese del gruppo “Lumar”. A corollario, anche la musica proposta da alcuni locali del centro storico, dove come ogni giovedì estivo i negozi resteranno aperti sino alle 23.

Music express settimana scorsa l’altra settimana aveva cambiato orario: il ciclo di concerti promosso dal Comune in piazza Avis, era stato originariamente previsto all’ora “dell’aperitivo”. Ma poi è giunto l’annuncio che dopo quello di debutto, non molto affollato in verità, i seguenti si terranno in orario serale, fra le 20.30 e le 21.30, con tanto di volantino che annuncia i prossimi eventi.

(foto archivio: precedente appuntamento con Music express in piazza Avis)

