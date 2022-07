x x

ORIGGIO – E’ stato spento grazie al massiccio intervento di uomini e mezzi dei vigili del fuoco di tutta la zona il grosso incendio sviluppatosi oggi a metà giornata nelle campagne alla periferia di Origgio e che è andato a lambire abitazioni private ed aziende. All’origine di tutto l’incendio di un furgone sulla vicina autostrada A9, con questo caldo e siccità le fiamme si sono presto propagate alle vicine campagne.

L’allarme oggi alle 12 in A9 Autostrada dei Laghi, all’altezza di Origgio, dove un furgone in transito ha preso fuoco.

Sul posto stanno intervenendo diverse squadre di vigili del fuoco dalle sedi di Saronno, Busto-Gallarate e in supporto dal comando di Milano. Una decina gli automezzi dei pompieri impegnati. Le fiamme hanno interessato le aree vegetate nei pressi di via Cantalupo, viale Europa e via Stravazza. Attualmente l’incendio è sotto controllo e non risultano fronti attivi. Sono in corso le operazioni di bonifica.

(foto: alcune immagini dell’intervento dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio)

21072022