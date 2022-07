x x

ORIGGIO – Con l’escursione nei boschi di Origgio di questa sera si conclude l’iniziativa proposta dal Parco dei Mughetti di organizzare quattro camminate crepuscolari negli altrettanti comuni toccati dal parco: Gerenzano, Uboldo, Cerro Maggiore e Origgio.

Le quattro escursioni organizzate dall’ente parco a fini divulgativi, hanno riscosso un buon successo, essendo la camminata nei boschi di Cerro Maggiore della scorsa camminata quasi sold-out già dal giorno prima, e quest’ultima escursione nei boschi di Origgio sold-out da circa due settimane.

Il ritrovo avrà luogo come di consueto alle 20, la camminata durerà circa 2 ore e toccherà i principali ambienti dei Boschi di Origgio, gli organizzatori consigliano un abbigliamento comodo e una torcia.

Per maggiori informazioni: 02-96951140 oppure tramite mail all’indirizzo: [email protected]

