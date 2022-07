x x

SARONNO/SARONNESE – Ricco il calendario di questo fine settimana, dal secondo round della “Festa della birra” a Solaro ad un’interessante visita alla rocca di Angera e perché no quattro salti ballando il latino americano a Limbiate.

Venerdì 22 Luglio

SOLARO – Torna la nuova edizione della “Festa della birra” al centro sportivo Scirea di corso Berlinguer. Un intero fine settimana di musica dal vivo, birra e street food tutte le sere fino a domenica, informazioni al sito internet www.comune.solaro.mi.it.

LAINATE – Dalle 19, nella cornice storica di villa Litta, l’associazione “Amici di villa Litta” presenta “Le cannibale a villa Litta – convergenze parallele” una serata di musica e teatro. Informazioni dettagliate al sito internet www.amicivillalitta.it.

LIMBIATE – Proseguono le serate con musica del vivo in piazza Tobagi per la manifestazione “Estate in piazza”. Questa sera è il turno della musica latino americana, informazioni al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

LAZZATE – Alle 20.30, in piazza Papa Giovanni XXIII, il Comune organizza il concerto “I Notturni” di Arnaldo Ciato per la commemorazione del decimo anniversario dalla scomparsa del sindaco e senatore Cesarino Monti. Informazioni al sito internet www.lazzate.com.

Sabato 23 Luglio

NERVIANO – Dalle 21, nel centro storico, si svolgerà la “Notte quadra” con dj set, karaoke, punti ristoro, giochi bimbi, animazione e molto altro. Informazioni al sito internet www.comune.nerviano.mi.it.

Sabato 23 e domenica 24 Luglio

CERIANO LAGHETTO – Si festeggia la X° edizione della “Festa della proloco” dalle 17 con aperitivo per proseguire con una cena a base di pesce e carne al parco “Il Giardinone” accanto al municipio. Prenotazioni al numero 3476855070, sito internet www.prolococerianolaghetto.com.

GERENZANO – Dalle 16.30, al centro di ricerca “Insubrias BioPark di via Lepetit 34, una due giorni con la manifestazione “Le notti della scienza” con visita nei laboratori scientifici, osservazioni astronomiche dalle 22.30, gonfiabili e stand gastronomici. Informazioni al sito www.ricercaperlavita.it.

Domenica 24 Luglio

ANGERA – MilanoGuida organizza una visita guidata alla celebre rocca (in foto) uno degli angoli più suggestivi del lago Maggiore e sede del museo della bambola, uno dei musei più importanti d’Europa dedicati ai giocattoli. Info al sito www.milanoguida.com.

ROVELLASCA – Alle 21, nel centrale parco Burghé, musica dal vivo con “Stefano Zanellati Trio”, mercatini creativi, giochi per bambini e street food. Informazioni al sito www.comune.rovellasca.co.it.