SARONNO – Fantozzi a zonzo nel Parco Lura alle porte di Saronno? Nessun miraggio per il grande caldo, chi ha visto passare il “ragioniere” più famoso d’Italia, nei giorni scorsi alla periferia cittadini ha visto giusto perchè quest’estate è tornata la “Coppa Cobram” promossa dal Gap, il Gruppo amatori podismo di Saronno. Non solo una informale corsetta nel verde, ma una corsa nella quale ai partecipanti è stato chiesto di indossare una tenuta che ricordasse quella del “ragioniere” e degli altri personaggi della fortunatissima saga cinematografica di Paolo Villaggio. E la “Cobram”, in uno dei film, era la massacrante gara – in quel caso in bici – ai quali i maltacapitati impiegati erano sottoposti dall’inflessibile capo ufficio appassionato di ciclismo.

In questo caso, un momento di aggregazione e divertimento per tutti i partecipanti, per un evento che rientra ormai fra quelli tradizionali del Gap Saronno.

(foto: alcuni partecipanti alla Coppa Cobram edizione 2022)

22072022