SARONNO – Molte assunzioni in zona da parte delle aziende: per chi è in cerca di lavoro non mancano le opportunità fra Saronno, Tradate e circondario.

Si è spento Giuseppe Landonio, volto storico della Comunità pastoriale saronnese e in particolare dell’oratorio di via Legnani. Landoni si è spento in casa. Da ieri non dava sue notizie ed è stato trovato il corpo senza vita. Era notissimo a Saronno per aver gestito per oltre sessant’anni il bar dell’oratorio di via Legnani.

E’ stato spento grazie al massiccio intervento di uomini e mezzi dei vigili del fuoco di tutta la zona il grosso incendio sviluppatosi oggi a metà giornata nelle campagne alla periferia di Origgio e che è andato a lambire abitazioni private ed aziende. All’origine di tutto l’incendio di un furgone sulla vicina autostrada A9, con questo caldo e siccità le fiamme si sono presto propagate alle vicine campagne.

L’ex assessore Novella Ciceroni spiega la propria querela e azione legale per l’affaire posta elettronica in Municipio.

22072022