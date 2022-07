x x

GERENZANO – Un’apprezzata iniziativa da parte di “Filomania” il negozio di Gerenzano con un esperienza ventennale nel settore tessile unita alla passione del cucito.

In occasione della Festa d’Estate “[email protected] in piazza” venerdì 15 e sabato 16 luglio, organizzata dall’assessorato alla cultura di Gerenzano con tanta musica in Piazza De Gasperi, la piazza principale del paese di Gerenzano, e la collaborazione del corpo musicale Santa Cecilia di Gerenzano per il servizio gastronomico: staff composto da musicanti e Majorettes, il pre-concerto di venerdì ha visto trasformarsi il palco in Red Carpet con una “Sfilata di Moda”. Filomena Cervo titolare dell’attività che si occupa di vendita abbigliamento donna e accessori e riparazione sartoriale, assieme ai figli: Valentina, modellista e Giuseppe, hanno dato vita alla “Sfilata di Moda”.

“Far sfilare le ragazze del nostro paese è stata un idea molto apprezzata dalle ragazze stesse e dai genitori: è stato un modo per sentirsi protagonisti per una sera e un modo per far vivere la nostra comunità e portare più persone in piazza” commenta Filomena Cervo di Filomania.

Protagoniste per una sera: Martina Feni, Francesca Ferrito, Martina Ferrito, Myriam Simonetta, Jessica Campisi, Asia Novembre, Valeria Giuffrida , Chiara Menniti, Alessia Redolfi, Valentina Giacalone, Angela Bove. La prima parte della sfilata è stata aperta con i lavori sartoriali e nello specifico hanno sfilato le Majorettes del Corpo Musicale Santa Cecilia con la divisa creata nel suo laboratorio segno di grande sinergia e collaborazione, mentre la seconda parte con gli abiti della collezione scelti dalla figlia; non potevano certo mancare le presentatrici Noemi Abbondanza e Sonia Balbi.

22072022