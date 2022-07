x x

SARONNO – La canicola del giovedì sera ha “raffreddato” la voglia d’uscire dei saronnesi: non tantissime le persone in giro (c’erano soprattutto giovanissimi), meno rispetto alle settimane precedenti, per la penultima giornata di luglio con i negozi aperti fino a tardi e con la musica ai vari angoli del centro storico. Ieri faceva davvero troppo caldo con la colonnina ben sopra ai 30 gradi, alle 21 erano ancora 34, anche quando ha iniziato ad imbrunire. Insomma, per tanti è stato meglio starsene rintanati al fresco di casa, soprattutto per chi in qualche modo si è attrezzato con condizionatore o adeguato ventilatore, anche perchè appena fuori era davvero impossibile non sudare. Mentre fuori poteva risultare “sgradevole” anche soffermarsi ai tavolini all’aperto di bar e ristoranti, ieri sera davvero faceva troppo caldo.

Qualcosa in centro comunque c’è stato, col concerto jazz organizzato dal Comune in piazza Avis; e con i punti musicali promossi da alcuni locali pubblici, e il successo ottenuto dalla serata di tango e musica sudamericana proposta, proprio in piazza Avis, da un ristorante argentino.

All’appuntamento dei giovedì aperto però c’erano anche mendicanti decisamente assillanti ed in qualche caso anche un po’ “alticci”, a disturbare i passanti con pressanti richieste di denaro.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: non tanta gente in giro ieri sera nel centro storico di Saronno, ma la musica sudamericana ha fatto il pienone)

22072022