SARONNO – “Nella stagione di prosa ritroviamo quanto di meglio la scena moderna ha da offrire con spettacoli che hanno girato le più importanti piazze italiane”, così recita la nota relativa alla presentazione della nuova stagione teatrale del Giuditta Pasta, che per quanto riguarda il teatro di prosa, proporrà nove appuntamenti che vedranno interpreti di grande rilievo; ogni spettacolo si svolgerà in due appuntamenti, il sabato sera alle 21 e la domenica pomeriggio alle 15.30.

Il primo appuntamento dal titolo “A spasso con Daisy”, sarà sabato 22 e domenica 23 ottobre, e tratterà la storia della signora Daisy e del suo autista di colore, una storia in chiave umoristica riguardante il complesso tema del razzismo nell’America del dopoguerra.

Il secondo spettacolo dal titolo “Le nostre anime di notte” avrà luogo sabato 12 e domenica 13 novembre, e tratterà la storia di Addie e Louis, vedovi ultrasessantenni ostacolati dalla società che non è pronta a concedere a chi entra nella terza età della vita un sogno romantico.

Sabato 3 e domenica 4 dicembre ci sarà Il terzo appuntamento dal titolo “Il marito invisibile”, esso si tratta di una commedia innovativa con Maria Amelia Monti e Marina Massironi come protagoniste, lo spettacolo riguarderà la scomparsa della nostra vita di relazione.

Il quarto spettacolo dal titolo “Costellazioni”, avrà luogo sabato 14 e domenica 15 gennaio, questa trasposizione racconta di una storia d’amore ai limiti della fisica, un viaggio tra universi paralleli e multiversi, in questo viaggio iperspaziale ogni scelta si riflette in infiniti mondi alternativi.

Il quinto appuntamento, dal titolo “Da lontano”, che avrà luogo sabato 4 e domenica 5 febbraio, presenta come trama: una figlia terapeuta adulta che tenta di alleviare la sofferenza della propria madre fragile e che non riesce a reggere il suo ruolo genitoriale; la figlia avverte il sentimento di psicanalizzare quel genitore dolente che ha conosciuto da bambina.

Sabato 18 e domenica 19 marzo avrà luogo uno spettacolo dal titolo “Il mercante di luce”, in cui un padre e un figlio percorrono insieme un ultimo tratto di strada, scoprendo la forza e la fragilità del loro legame, il padre cercherà durante la rappresentazione di spiegare al figlio il senso della vita, aiutandosi con i grandi gesti dei filosofi e poeti del passato: Sofocle, Euripide, Archiloco e Saffo.

Il settimo appuntamento vede come protagonisti Giacomo Poretti (Giacomo di Aldo Giovanni e Giacomo) e sua moglie Daniela Cristofori in “Funeral Home”, in cui i protagonisti parleranno del tema della morte con leggerezza e comicità, “uno spettacolo in cui la risata diventa un grimaldello per affrontare qualunque argomento, anche quello di cui sempre si tace… la fine”

Sabato 1 e domenica 2 aprile avrà luogo l’ottavo appuntamento dal titolo “Coppia aperta quasi spalancata”, trasposizione della celebre opera di Dario Fo e Franca Rame, con protagonisti Chiara Francini e Alessandro Federico, regia di Alessandro Tedeschi.

L’ultimo appuntamento con il teatro di prosa per la stagione 2022/23, ha come titolo “Amici Fragili” e parlerà dell’amicizia tra il calciatore Gigi Riva e Fabrizio de André, raccontata dal famosi giornalista sportivo Federico Buffa, esso sarà il “racconto di un incontro tra due anime solitarie e profondissime”.

Per ulteriori informazioni riguardo biglietti e abbonamenti: https://www.teatrogiudittapasta.it/

