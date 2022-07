x x

LAZZATE – Oltre 220 persone si sono sedute alle eleganti tavolati per la cena in memoria di Cesarino Monti, sindaco di Lazzate e senatore di Lega Nord, venuto a mancare dieci anni fa. Tra gli organizzatori della cerimonia il consigliere regionale Andrea Monti, figlio dell’ex amministratore lazzatese.

Molti i sindaci della zona presenti: ampio il tavolo dei sindaci che comprende Antonio Romeo di Limbiate, Filippo Vergani di Varedo, Sartori, Andrea Basilico di Cogliate, Roberto Crippa di Ceriano Laghetto. Non mancano anche altri politici del circondario, tra cui Elio e Alessandro Fagioli, ma anche Dante Cattaneo. Molti i Vip presenti in memoria di Cesarino Monti: il ministro al Trasporto Massimo Garavaglia, il ministro allo Sviluppo Economico Economica Giancarlo Giorgetti, ma anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e la vice Letizia Moratti. Tra i consiglieri ragionali presenti, anche Fabrizio Sala, ex sindaco di Misinto.

Alla manifestazione non manca un gazebo dedicato all’associazione Cesarino Monti, impegnata – come citano gli stand descrittivi – a “difendere e amare il territorio con la buona politica”.

“Un vero amministratore, una persona vera – ha commentato Attilio Fontana in memoria di Cesarino Monti – conoscerlo è stato un vero onore. La grande quantità di persone qui presenti dimostra quanto sia stato importante il suo contributo e quale segno profondo abbia lasciato la sua perdita”. Anche il ministro Garavaglia si è espresso in memoria dell’amministratore lazzatese: “Cesarino è stato un grande sindaco e ci ha insegnato cosa fa il sindaco, come ci si mette al servizio della comunità; “amministrare”, in latino, significa proprio “servire”. In tanti oggi se lo dimenticano, ma è stato per noi un esempio. Ha iniziato a diffondere il tema della qualità del vivere, è questo il grande insegnamento di Cesarino”. Alle 20.30 l’inizio del concerto “I Notturni” di Arnaldo Ciato.