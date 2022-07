x x

SARONNO – Tutti col naso all’insù nel tardo pomeriggio di oggi a Saronno, per osservare l’alta colonna di fumo che si sta alzando dalle campagne di Cascina Colombara, la zona è quella di Saronno sud al confine con Caronno Pertusella, dove dalle 18.30 è in corso un grosso incendio nelle campagne. La colonna è ben visibile da quasi tutta Saronno, non solo dalla periferia ma anche in centro e dal retrostazione, in via Varese e dintorni.

Sul posto, a Cascina Colombara, sono già accorse le squadre del distaccamento di Saronno dei vigili del fuoco e sono in arrivo i rinforzi. Il traffico ferroviario della vicina linea Saronno-Milano non è stato interrotto.

Un intenso odore di fumo intanto è percepibile in tutta l’area di Cascina Colombara ed anche alla periferia di Solaro in zona campo sportivo.

(foto: l’alta colonna di fumo visibile anche dal centro di Saronno e da Solaro)

