CERIANO LAGHETTO – Non si fermano gli eventi estivi a Ceriano Laghetto, oggi e domani la decima edizione della Festa della Pro loco, che si tiene nel Giardinone. Il programma prevede aperitivi con stuzzicherie dalle 17 alle 19.30; e intanto sarà attivato il punto ristoro con cucina di pesce e carne, aperta dalle 19. Il parco del Giardinone si trova alle spalle del palazzo comunale, fra via Volta e via Carducci.

Prossimo appuntamento nel programma degli appuntamento dell’estate cerianese, quello di sabato 30 luglio con la serata dedicata alla musica country, a cura dell’Associazione “Gang degli Orsi” e “Alibi Cafè”.

(foto: il parco del Giardinone a Ceriano Laghetto durante una precedente edizione della Festa della Pro loco)

23072022