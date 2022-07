x x

CISLAGO – Ieri alle 18.25 a Cislago è stato investito un ciclista: è successo lungo via Cesare Battisti, tratto locale dell’ex statale Varesina. Sul posto per soccorrere il malcapitato, un uomo di 45 anni, è accorsa una ambulanza della Croce rossa ed è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno. Il sinistro è avvenuto nella zona periferica del paese, nei pressi della intersezione con via Erba. Il ferito – che si è ben presto ripreso – è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale “Galmarini” di Tradate, dove è medicato di non gravi contusioni.

I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi del sinistro al fine di chiarirne con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità. I tutori dell’ordine hanno anche provveduto a fare defluire il traffico ed a fare in modo che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza.

(foto: una pattuglia dei carabinieri in servizio lungo la statale Varesina. I militari della Compagnia di Saronno sono subito accorsi per soccorrere il ferito. Per lui, per fortuna, niente di grave)

23072022