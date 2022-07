x x

SARONNO – Anche Frank Gramuglia nella movida saronnese: l’altra sera l’influencer si è concesso una serata saronnese, abita a pochi chilometri della città degli amaretti, con cena ai tavolini all’aperto di un ristorante del centro e passeggiata in zona pedonale, dove è stato subito riconosciuto da alcune fans. Da parte di Frank non poteva cerco mancare una “storia” su Instagram, per riferire della bella serata.

Creator, romanziere, ha scritto “Il taccuino della vergona” e “Lavorate voi”, oltre che influencer, Gramuglia è ben noto in tutta Italia e su Instagram è seguito da oltre 800 mila persone.

(foto da Instagram: Frank Gramuglia nel centro di Saronno l’altra sera)

