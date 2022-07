x x

VARESE – La scorsa notte forti temporali nel Varesotto ma non nella zona di Saronno e Tradate, dove restano afa e temperature oltre 30 gradi. Mentre nel nord della provincia i vigili del fuoco sono stati chiamati agli straordinari.

Nella nottata una perturbazione ha colpito l’alto Varesotto, decine le chiamate ai vigili del fuoco. Gli operatori del distaccamento di Luino sono intervenuti per diverse piante cadute, particolarmente interessata la SS 394 tra Maccagno e Zenna, dove si sono registrati alcuni disagi alle viabilità causa piante cadute sulla strada. Nel comune di Luino alcune piante sono cadute in via Torretta, la strada che va ad Agra è attualmente interrotta, sul posto sta operando una squadra al fine di ripristinare la viabilità.

(foto: gli interventi dei vigili del fuoco nella Ona del Luinese)

