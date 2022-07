x x

SARONNO – Una persona arrestata ed un chilogrammo di hashish sequestrati: questo il bilancio dell’operazione messa a segno l’altra notte dai carabinieri della Compagnia di Saronno che nell’ambito di una serie di indagini sono arrivati sino ad un appartamenti in centro a Parabiago. Hanno fatto irruzione ed hanno sorpreso nel letto addormentato un 48enne originario del Marocco, che era ricercato perchè deve scontare una pena, per spaccio, a due anni e due mesi di reclusione. E’ statata eseguita una perquisizione domiciliare ed in lavatrice, fra i panni sporchi. è stato trovato un involucro con la sostanza stupefacente.

La droga è stata sottoposta a sequestro e l’extracomunitario è stato arrestato e condotto nel carcere di Busto Arsizio.

