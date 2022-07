x x

ORIGGIO – Disavventura, nella serata di ieri, per un ragazzo di 16 anni: mentre percorreva una strada della frazione di Muschiona, in via per la Muschiona a Origgio, è caduto a terra. L’episodio si è verificato alle 20: sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Legnano ed anche l’auto-infermieristica. Il giovane ha riportato lesioni e contusioni ma non è apparso in pericolo di vita: è stato trasportato all’ospedale di Legnano per essere medicato e per tutti gli accertamenti clinici del caso.

I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi dell’incidente, per ricostruire con precisione l’accaduto, come sempre accade in simili circostanze.

