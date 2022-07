x x

CARONNO PERTUSELLA – Tamponamento nel tardo pomeriggio di ieri in viale Cinque giornate a Caronno Pertusella: si sono scontrare due automobili e sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, ed è arrivata l’ambulanza della Ceoxe rossa italiana da Saronno. Ad avere bisogno di soccorsi è stata una ragazza di 26 anni, le cui condizioni non sono comunque apparse preoccupanti. E’ stata trasportata all’ospedale saronnese per essere medicata di lievi contusioni. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità. L’incidente si è verificato alle 19.35 non lontano dalla intersezione con via Isonzo nella zona centrale della città.

A Limbiate alle 4 di notte intervento, in via Lucania, dell’ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno e di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio per soccorrere una ragazza di 20 anni che stava male ed alla quale è stato diagnoticato uno stato di intossicazione etilica, aveva insomma bevuto troppo, Si è presto ripresa e non è stato necessario portarla in ospedale.

