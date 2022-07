x x

ROVELLO PORRO – Tanta gente all’evento che ha chiuso nei giorni scorsi la tradizionale Festa della Madonna del Carmine di Rovello Porro, ovvero la processione con partenza dal santuario ed un percorso cittadino che ha coinvolto tanti fedeli, C’erano i bambini con le loro famiglie, e tanti rovellesi di ogni età, in un momento di religiosità davvero molto sentito in paese.

La statua della Madonna è stata accompagnata nelle vie di Rovello Porro, c’era anche il corpo bandistico mentre la sicurezza del corteo è stata garantita dai volontari dell’Ave, Associazione verde età, e del gruppo Alpini.

(dalla pagina Facebook dell’associazione Ave, alcune immagini della processione della Festa della Madonna del Carmine di Rovello Porro)

